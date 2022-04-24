عاقبت وزارة الحج والعمرة، 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال لكل شركة؛ وذلك لتقصيرهم وإخلالهم بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين.

وبحسب بيان الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، تمثلت أبرز المخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

لا تهاون مع التقصير:

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك عبر الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتفاعل مع بلاغات المعتمرين باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة المقصرين، سعيًا إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم.

التعامل مع المنشآت المرخص لها:

كما دعت وزارة الحج والعمرة جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات واختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية حفاظًا على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.