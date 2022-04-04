فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز على نظيره الهلال للعام الثامن على التوالي، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الملك.

الشباب يفشل في الفوز ضد الهلال:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراته ضد الهلال بقوة، أملًا في تجنب رقم سلبي خلال مواجهتهما، إلا أنه تلقى خسارة جديدة، حيث يعود آخر انتصار لليوث في جميع المسابقات إلى عام 2014.

ودخل الليوث مباراة الهلال بقيادة المدير الفني الجديد ماريوس سوموديكا، وظهر تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم عن المباريات السابقة، إلا أنه فشل في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في كأس الملك.

الهلال إلى نهائي كأس الملك:

ولعب الهلال ضد الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء المقرر إقامتها، مساء يوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لمواجهته في نهائي بطولة كأس الملك.