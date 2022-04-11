عبر معتمر مصري عن فرحته وسعادته الغامرة برؤية الكعبة المشرفة وتأديته لمناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام.

فرحة لا توصف

وقال المعتمر المصري، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن الله منّ عليه بأداء مناسك العمرة بعد حرمان عامين من أداء الحج والعمرة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المعتمر باكيا: “فرحنا بعد فتح البيت المعمور، بقى لنا كام سنة محرومين منه والله أول مرة نفرح والله”، مضيفًا: “فرحنا على الآخر عند رؤية الكعبة فرح ما يوصف والله”.