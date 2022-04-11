عبر معتمر مصري عن فرحته وسعادته الغامرة برؤية الكعبة المشرفة وتأديته لمناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام.
فيديو | معتمر مصري يعبر عن مشاعره وفرحته برؤية الكعبة المشرفة #معتمرون_آمنون#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eLUZcZIg4a
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2022
فرحة لا توصف
وقال المعتمر المصري، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن الله منّ عليه بأداء مناسك العمرة بعد حرمان عامين من أداء الحج والعمرة بسبب جائحة كورونا.
وأضاف المعتمر باكيا: “فرحنا بعد فتح البيت المعمور، بقى لنا كام سنة محرومين منه والله أول مرة نفرح والله”، مضيفًا: “فرحنا على الآخر عند رؤية الكعبة فرح ما يوصف والله”.
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