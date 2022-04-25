أكد المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بصرف أكثر من مليارَي ريال سعودي -معونة شهر رمضان المبارك- لمستفيدي الضمان الاجتماعي يشمل مستفيدي الضمان المطور والنظام القديم.

معونة الملك سلمان

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

بادرة كريمة

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يُقدّمه في ميزان حسناته.