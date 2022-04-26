أبدى مواطنون سعادتهم البالغة بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد توجيهه الكريم بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وقع كبير في نفوس المواطنين:

وأكد مواطنون أن هذه المكرمة الملكية لها وقع كبير في نفوس المواطنين، داعين الله عز وجل للملك سلمان بموفور الصحة والعافية وأن يوفق سبحانه وتعالى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتهم الحكيمة.

وقال منصور الحربي: أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويطيل عمره على طاعته ويمتعه بالصحة والعافية.

وكتب فهد بن محمد: أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المكرمة للشعب جزاك الله خير يا ملكنا نعجز عن شكرك وعن وصف شعورنا بهذه المكرمة الملكية المباركة، لن ننساك من الدعاء أدامكم الله لنا سالمين.

أما نوف فكتبت: أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يحفظهم ويرعاهم وللخير يسدد خطاهم ووفقهم الله على ما يحبه ويرضاه يا رب آمين آمين آمين يا رب العالمين.

لفتة كريمة من الملك سلمان وولي العهد:

وغرد عبدالرحمن العامري: بمناسبة هذه المكرمة السخية نتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين- أيدهما الله- على هذه اللفتة الكريمة، سائلين المولى أن يديم على خادم الحرمين الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه لمواطنيه لسد حاجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم في ميزان حسناته.

وكتب محمد العنزي: بارك الله فيك يا خادم الحرمين الشريفين، ومتعك الله بالصحة والعافية أنت وسمو ولي العهد وأطال في أعماركم ووفقكم وسدد خطاكم لخدمة الدين والوطن والمواطنين.

ودعت الغالية بقولها: إن شاء الله عقبال تبشرنا بإلغاء شرط الاستقلالية عن المطلقات بدون أبناء، أسأل الله أن يفرج هموم المطلقات والأرامل ويلغون شرط الاستقلالية عنهن بإذن الله تعالى.