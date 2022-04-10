يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من الإصابات، الأمر الذي سيُجبر المدرب الأرجنتيني رامون دياز على إحداث بعض المفاجآت في تشكيل الفريق غدًا لمواجهة الريان القطري في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، متعب المفرج، علي البليهي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، ميشيل ديلجادو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا”.

وسيغيب عن المباراة غدًا كل من صالح الشهري للإصابة في وتر القدم، بالإضافة لغياب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بسبب إصابة عضلية.

ثلاثي الهلال يشارك

وشارك في تدريبات أمس السبت كل من “علي البليهي وعبدالله عطيف وسالم الدوسري” في التدريبات الجماعية.