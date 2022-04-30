أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي إسبانيول، في الجولة الـ34 في الدوري الإسباني.

ويستضف ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي إسبانيول، اليوم عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل المرينجي.

التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد:

وجاء التشكيل الرئيسي لنادي ريال مدريد الإسباني، على النحو التالي: “تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ولوكاس فاسكيز، كاسيميرو، خيسوس فاييخو، مارسيلو، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، ورودريجو”.

ترتيب الدوري الإسباني:

ويحتل المرينجي في المركز الأول برصيد 78 نقطة، حيث خاض 33 مباراة في الدوري الإسباني، وفاز في 24 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 3.

ويأمل نادي إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حيث يقع في المركز 13 برصيد 39 نقطة.