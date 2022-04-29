ينتظر الجمهور العربي والسعودي على وجه الخصوص، مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بـ قطر.

وكشف تقرير صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مفاجأة بشأن المباراة، حيث أفصح عن أن الجماهير في السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدمًا بالطلبات الخاصة بتذاكر مباريات كأس العالم.

مباراة السعودية والأرجنتين ضمن المباريات الأكثر حضورًا جماهيريًّا:

وستكون مباراة السعودية ضد الأرجنتين، والأرجنتين ضد المكسيك، وبولندا ضد الأرجنتين وإنجلترا ضد الولايات المتحدة والمباراة النهائية لـ مونديال 2022 هي المباريات الأكثر حضورًا من الناحية الجماهيرية بحسب تقرير الفيفا.

المباراة الأولى لـ الأخضر في كأس العالم ستكون أمام منتخب “الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر”.

المباراة الثانية بين منتخبي “السعودية وبولندا” على ملعب الجنوب يوم 26 نوفمبر.

المباراة الثالثة ضد منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر على ملعب 974.