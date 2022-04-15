كشف الإعلامي وليد الفراج عن مفاجأة سارة تخص الأندية بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد اللاعبين الأجانب من 7 إلى 8.

وكان متابع لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قال للفراج” : ” بعض الأندية ستتعرض للظلم بسبب عدم قدرتها ماديًا على توفير 8 أجانب كمحترفين”.

الدعم المالي سيزيد بعد رفع عدد الأجانب

وأضاف المشجع: ” الـ4 الكبار في دوري المحترفين سوف يستفيدون من قرار زيادة المحترفين غير السعوديين وسوف نفقد تكافؤ الفرص”.

فرد الفراج عليه قائلًا: ” وزارة الرياضة ستدعم الأندية ماليًا بكل تأكيد بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب، هذا شيء أكيد”.

واعتمد اتحاد القدم 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة أندية الدوري السعودي للمحترفين، على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى فيما يُسمح للأندية بداية من موسم 2023/2024 بإشراك الـ8 أجانب كاملين في المباراة.

يذكر أن الموسم المقبل 2022/2023 سيكون آخر موسم يشهد مشاركة 16 ناديًا في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.