كشف الناقد الرياضي والإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، مفاجآت جديدة بشأن قضية النادي مع لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله.

سعود الصرامي :

النصراويين شعروا أنهم خسروا .. "حمدالله" سجل بناءً على خطاب النصر ..

سوالف رياضية ..@L9arami pic.twitter.com/t1pSclqjng

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 1, 2022

وتحدث الصرامي اليوم الجمعة في برنامج “سوالف رياضية” قائلًا: “نقلت كفالة حمدالله من النصر إلى الاتحاد، حمدالله سوف يغادر المملكة لأنه رزق بمولود جديد، عقد مباراة فريقه أمام الفيحاء”.

وتابع الصرامي: “يبدو أن العالمي خسر قضيته مع لاعبه المغربي السابق؛ وذلك بسبب عدم وجود عقوبات على اللاعب حتى الآن”.

حمدالله يستفز جماهير النصر:

وفي وقت سابق، أثار اللاعب عبدالرزاق أزمة جديدة مع جماهير النصر بعد أن نشر مقطع صوتي عبر حسابه في “سناب شات” وصفه البعض بالاستفزازي.

وكان اللاعب المغربي التحق بـ صفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه في “سناب شات” مقطعًا صوتيًّا مُرفقًا بتعليق صوتي لأحد المعلقين في إحدى المباريات كالتالي: “الاتحاد عشق وحب ووفاء وارتباط بين الاتحاد وجمهوره”.