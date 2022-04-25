فجر القانوني يعقوب المطير مفاجأة مدوية حول قضية النصر ضد محمد كنو والهلال.

وتحدث المطير في برنامج ملعب SBC قائلًا: “غرفة فض المنازعات، لن تصدر أي عقوبات، ضد النجم الدولي، وناديي الهلال أو النصر”.

فض المنازعات لن تُصدر اي قرار:

وأضاف المطير: “المنازعات ستعتمد عقد كنو مع الهلال أو النصر، مع تحديد (الطرف المخطئ)، على أن تعيد الأوراق إلى (الاحتراف)، التي ستكون مختصة بإصدار العقوبات”.

وتابع المطير: “ولكن.. في حال قرر أحد أطراف القضية، تقديم استئناف إلى مركز التحكيم الرياضي، فإنها ستمتد لعدة أشهر أخرى”.

الاحتراف ستحسم مصير قضية كنو:

وأشار المطير: “قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية كنو، سيكون خلال أسابيع قليلة للغاية”.

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

وبوقت سابق، قال القانوني أيمن الرفاعي في تصريحات لـ برنامج ”كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “كنو وقع خارج الفترة المحمية وبالتالي قد يتجنب الإيقاف وتكون عقوبته دفع تعويض مالي لـ النصر أو لفت نظر أو إنذار وتنبيه، لكن لو كان وقع داخل الفترة المحمية لـ النصر وهو مرتبط بعقد مع الهلال فإن العقوبة الرياضية الإجبارية على اللاعب ستكون إيقاف وغرامة مالية، وهذا لا مفر منه”.