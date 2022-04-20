أكد المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط، أن للمملكة العربية السعودية أيادٍ بيضاء في مجالات العمل الإسلامي ولا سيما العمل الخيري.

هدية الملك سلمان:

ونوه في تصريح خلال مشاركته في حفل تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – البالغة (104) آلاف نسخة من إصدارات المجمع بمختلف الأحجام، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى موريتانيا، باهتمام المملكة بطباعة المصاحف بأشكال عدة وبلغات عالمية حتى يسهل على المسلمين تدبر كلام الله عز وجل.

وأضاف: لا أعلم بلداً في سائر أنحاء المعمورة اليوم إلاّ وله من المملكة نصيب من تلك المطبوعات، وهذا التوزيع من هدية خادم الحرمين الشريفين الذي يتسلمه بلدنا عم بلدان العالم الإسلامي.