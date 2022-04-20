عكس صدور الموافقة الكريمة على تقديم إجازة عيد الفطر المُبارك لنهاية يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ، حرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأبنائهم وبناتهم الدارسين والعاملين في الحقل التعليمي بجميع مراحله.

مبادرة ولي العهد:

كما عكست مُبادرة ولي العهد برفع مُقترح تقديم إجازة طلاب وطالبات مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، عظيم اهتمامه وحرصه بهم والأخذ بكل ما من شأنه أن يعود بالأثر الإيجابي عليهم ويُحفزهم لمواصلة تحصيلهم العلمي على أكمل وجه.

وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مراعاة ظروف الطلاب والطالبات في شهر رمضان المُبارك والتيسير عليهم وعلى العاملين في الحقل التعليمي؛ ليس بالأمر المُستغرب؛ إذ يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمامه الكبير بأجيال المُستقبل وإيمانه بدورهم في رحلة البناء والعطاء لهذا الوطن المعطاء.

توجيه الملك سلمان:

ووجّه الملك سلمان بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022م.

تيسير على الطلاب والطالبات:

وجاء ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقًا للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24/ 9/ 1443هـ الموافق 25/ 4/ 2022م؛ وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.