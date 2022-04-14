كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن آلية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لـ موسم 2023/2024.

التغييرات التي حدثت

وفي الموسم الحالي سيضمن بطل دوري المحترفين السعودي بعد نهايته مقعدًا مباشرًا في البطولة الآسيوية للموسم المقبل 2022/2023، بينما سيتأهل بطل كأس الملك موسم 2021/2022 إلى المقعد الملحق لـ بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ولكن في موسم 2022/2023 بطل الدوري سيضمن مقعدًا مباشرًا في البطولة الآسيوية وبدور المجموعات، الموسم بعد المقبل، ونفس الأمر سيحدث لـ بطل كأس الملك في الموسم المقبل حيث سيضمن مقعدًا مباشرًا في البطولة الآسيوية للموسم بعد المقبل وليس مقعدًا ملحقًا.

كيف تتأهل الفرق لـ الآسيوية من دوري المحترفين ؟

وكشف اتحاد القدم أنه في حالة التكرار الفريق الممثل لـ المملكة في دوري أبطال آسيا، فسوف يتأهل وصيف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل إلى البطولة الآسيوية في عام 2024، أو يتأهل وصيف الدوري بنهاية الموسم الحالي في العام بعد المقبل، أو يصعد ثالث الدوري في الموسم المقبل، أو يصعد ثالث الدوري بنهاية الموسم الحالي، أو يتأهل رابع الدوري بنهاية الموسم المقبل للمشاركة في البطولة الآسيوية عام 2024.