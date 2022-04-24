أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تعاطي الميثامفيتامين (الشبو) يؤثر في سلوك المتعاطي ويقوده إلى العنف وفقدان الارتباط بالواقع وارتكاب جرائم بشعة.

أضرار مخدر الشبو:

وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، أن من أضرار الشبو الخطيرة ما يلي:

1- سرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.

2- تلف في الأوعية الصغيرة للدماغ، وقد يسبب السكتة الدماغية.

3- القلق والارتباك والأرق.

4- الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع ويقود لارتكاب جرائم بشعة وغريبة.

5- ارتفاع حرارة الجسم ويسبب التشنجات والموت.