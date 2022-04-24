اشتعلت المنافسة بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، أملًا في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

منافسة مشتعلة في المركز الثاني

وتتنافس 8 فرق على خطف 3 بطاقات تأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثانٍ، وهم؛ الريان القطري عن المجموعة الأولى، التي يتصدرها الهلال، القوة الجوية والجزيرة الإماراتي من المجموعة الثاني، والتي صعد منها الشباب.

ويتصارع الغرافة القطري على خطف بطاقة التأهل من المجموعة الثالثة، ويتنافس التعاون وسباهان أصفهان الإيراني على وصافة المجموعة الرابعة، والفيصلي وناساف الأوزبكي من المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

صراع قوي للتأهل في دوري أبطال آسيا

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان مواجهة صعبة أمام الهلال حامل اللقب، فيما يطمح القوة الجوية العراقي الفوز على مومباي سيتي لضمان التأهل، فيما يصطدم الجزيرة الإماراتي بفريق الشباب، ما يُصعب من مهمته.

ويملك شباب الأهلي الإماراتي فرصة كبيرة في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا حال فوزه على فولاد خوزستان، حيث إنه سيصعد في الصدارة، ويضمن الفريق الإيراني التأهل كوصيف.

ويأمل التعاون الفوز على باختاكور، من أجل التأهل إلى دور الـ16 بفارق الأهداف عن بقية الفرق، ويسعى الفيصلي لتجاوز السد للصعود في صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا، فيما يطمح ناساف للفوز على الوحدات، والتأهل.