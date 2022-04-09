يؤكد الدعم المُستمر الذي تحظى به الحملة الوطنية للعمل الخيري من لدن ولي العهد الأمير محمد ين سلمان وتبرعاته السخية المتواصلة لها، عظيم اهتمامه بدعم قطاع العمل الخيري وتسخير كافة السبل لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته ورفع مساهمته في تنمية المجتمع.

دعم لا محدود من ولي العهد:

وتحظى منصة إحسان مُنذ إنشائها بدعم لا محدود من لدُن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.

وعلى الدوام تحرص قيادة المملكة على تعظيم أثر القطاع الخيري وخصوصًا في مواسم الخير مثل شهر رمضان المبارك، وموافقتها الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، تأتي امتدادًا لتلك التوجهات الكريمة المُباركة.

إقبال كبير على الحملة:

وتأتي الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري امتدادًا للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عامها الأول خلال شهر رمضان المُبارك الماضي، بهدف تمكين المُحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمُختلف الفرص والمجالات الخيرية التي تُقدمها منصة إحسان.

وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني بعطاء كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع سخي بـ30 مليون ريال، كما دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحملة بمبلغ 20 مليون ريال.