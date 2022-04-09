تأتي الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري امتدادًا للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عامها الأول خلال شهر رمضان المُبارك الماضي، بهدف تمكين المُحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمُختلف الفرص والمجالات الخيرية التي تُقدمها منصة إحسان.

علامة فارقة:

وتُشكل منصة إحسان علامةً فارقة ومميزة في مجال العمل الخيري، من خلال تسريع وتيسير عمل الخير بطريقة رقمية آمنة وتعود بالنفع على مختلف المجالات الخيرية وعلى المستفيدين منها، إذ بلغ ما استقبلته من تبرعات ما يزيد عن مليار و500 مليون ريالًا سعوديًّا بإجمالي عمليات تبرع تزيد على 21 مليون عملية، عادت بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة.

رقابة وموثوقية:

وضمانًا لأعلى درجات الرقابة والموثوقية، تحظى منصة إحسان بمُتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، ولجنة شرعية أيضًا، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة قوية ومحكمة ساهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.

تبرع سخي:

وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني بعطاء كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع سخي بـ30 مليون ريال، كما دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحملة بمبلغ 20 مليون ريال.

المساهمة عبر إحسان:

ودعت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء الجمعة، للمساهمة في مسيرة العطاء بالتبرع من خلالها عبر الرابط التالي: هنا.