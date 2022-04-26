تدفقت المياه من شلالات الوهيدة التي تعد واحدة من أعلى الشلالات في المملكة بحسب ما أكده أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند.

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تصوير: أبو فايع الريثي💐

وقفت على تلك الشلالات يوماً ما (وقد) تكون في ظني أعلى شلالات في #السعودية، والمسألة تحتاج إلى قياسات أرضية. pic.twitter.com/RszArAMea9 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 26, 2022

ونشر المسند مقطع فيديو يوثق تدفق المياه من الشلالات وعلق عليها بالقول: وقفت على تلك الشلالات يومًا ما وقد تكون في ظني أعلى شلالات في السعودية، والمسألة تحتاج إلى قياسات أرضية.

طقس جازان اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.