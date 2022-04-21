روى المواطن عبيد الدلبحي تفاصيل إنقاذ طفل مصاب بالتوحد، سقط داخل خزان للمياه في محافظة عفيف.

فيديو | بعد سقوط طفل مصاب بـ #التوحد وبقائه يومين في أحد "خزانات المياه" في #عفيف.. منقذ الطفل لـ #الراصد يقول: استطعت الوصول إليه من "صراخه" pic.twitter.com/2BkIZsBkJC

— الراصد (@alraasd) April 20, 2022

وقال الدلبحي، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية: “إنه صباح يوم الثلاثاء الماضي وأثناء عبوره بجوار الخزان سمع صوت صراخ طفل.

تفاصيل إنقاذ الطفل:

وأضاف عبيد الدلبحي “أنه دخل وأضاء مصباح الهاتف داخل الخزان فوجد الطفل، داخل الخزان وهم بإنقاذه على الفور”.

وتابع المواطن عبيد الدلبحي “يبدو أن الطفل هو من فتح الخزان، ونزلت وطلعت الطفل بتوفيق الله”.

يذكر أن الطفل ظل لقرابة اليومين داخل خزان المياه، إلى تم إنقاذه بتوفيق الله يوم الثلاثاء الماضي 18 إبريل.