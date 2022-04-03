استعرض برنامج حكايا السعودية مصادر المياه التي كان يعتمد عليها أهالي نجد قديمًا حيث كانت الآبار هي أهم مصادر المياه التي اعتمد عليها الإنسان في إعمار الأرض.
#حكايا_سعودية | من أين تأتي مصادر المياه في نجد قديمًا؟ #رمضان_على_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/TP5BBqXjDD
— قناة السعودية (@saudiatv) April 3, 2022
ولفت مقدم البرنامج إلى أن الحضارة القديمة ارتبطت بمصادر المياه حيث تنشأ القرى والحياة الحضرية بالقرب من الأماكن التي تتوفر بها المياه.
ويعتبر البئر أحد أهم مصادر المياه والحياة في البلدة القديمة في نجد، حيث تبنى المدن كلها على مصادر المياه سواء من الوديان أو المياه الجوفية وحول الواحات.
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