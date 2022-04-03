استعرض برنامج حكايا السعودية مصادر المياه التي كان يعتمد عليها أهالي نجد قديمًا حيث كانت الآبار هي أهم مصادر المياه التي اعتمد عليها الإنسان في إعمار الأرض.

ولفت مقدم البرنامج إلى أن الحضارة القديمة ارتبطت بمصادر المياه حيث تنشأ القرى والحياة الحضرية بالقرب من الأماكن التي تتوفر بها المياه.

ويعتبر البئر أحد أهم مصادر المياه والحياة في البلدة القديمة في نجد، حيث تبنى المدن كلها على مصادر المياه سواء من الوديان أو المياه الجوفية وحول الواحات.