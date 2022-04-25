تداول جمهور نادي النصر في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لـ محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق وهو يكشف عن ميوله قبل الانضمام لنادي الاتحاد في عام 1993.

وكان نور حل ضيفًا على برنامج ” ذات” الذي يقدمه سامي الجابر نجم الهلال السابق، وكانت آخر حلقة في الموسم الأول من البرنامج.

محمد نور نصراوي

وتحدث نور خلال جزء من البرنامج قائلاً: ” أنا كنت أشجع النصر قبل انضمامي لـ الاتحاد”.

ولعب نور خلال مسيرته مع ناديي الاتحاد والنصر، حيث لعب مع الاتحاد خلال مرتين من عام 1993 إلى 2013 ثم من 2014 إلى 2016، كما انضم نور إلى نادي النصر خلال الفترة من 2013 إلى 2014.

يذكر أن محمد نور لعب مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم عامي 2002 و 2006، كما فاز مع نادي الاتحاد بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.