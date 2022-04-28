أُسدل الستار، مساء الأربعاء، على منافسات مرحلة المجموعات لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2022، وشهدت تأهل 3 فرق سعودية إلى ثمن النهائي.

مواجهات دور الـ16:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يلعب الفيصلي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب موعدًا مع نظيره ناساف كارشي الأوزبكي في ربع النهائي، وفي مواجهة قطري خالصة، يلعب الدحيل مع الريان.

الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا 2022:

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 116 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، فيما ضمن الهلال الصعود متصدرًا من الجولة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في الصدارة، خلال مشاركته القارية الأولى، فيما ودع التعاون منافسات المسابقة بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة.