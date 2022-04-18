تبدأ منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، اليوم، عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يشهد اليوم الأول ست مواجهات نارية.

وشهدت الثلاث جولات الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، نتائج مذهلة خاصة للفرق السعودية، التي تتصدر مجموعاتهم الآسيوية.

الدحيل يسعى لـ خطف الصدارة:

ومن المقرر، أن تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ بمواجهة الدحيل القطري ضد نادي باختاكور الأوزبكي.

ويستضيف ملعب الملك عبد الله ببريدة، مواجهة الدحيل ونظيره باختاكور، حيث يسعى الفريق القطري لفرض الشراكة مع نادي التعاون، وخطف صدارة المجموعة.

ويقابل نادي فولاد نظيره آهال، في نفس التوقيت، بينما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، مع مومباي سيتي الهندي، على استاد الملك فهد.

الصدارة هدف الفرق السعودية:

وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، تبدأ بمباراة شباب الأهلي ضد نادي الغرافة القطري، على ملعب عبد الله الفيصل.

وفي نفس التوقيت، يبحث الشباب والتعاون عن تأمين الصدارة، حيث يقابل الليوث نظيره نادي القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، فيما يلتقي الذئاب مع سباهان أصفهان الإيراني في استاد الملك عبد الله ببريدة.