أسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن مواجهات قوية بين المنتخبات، حيث وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.

مجموعة صعبة:

وجاء تصنيف المنتخب السعودي لكرة القدم، ضمن منتخبات المستوى الرابع في قرعة كأس العالم، التي في العاصمة أقيمت القطرية الدوحة.

ووقع الأخضر في مجموعة تضم كوكبة من المنتخبات القوية الأرجنتين والمكسيك وبولندا، في مشاركته الثانية على التوالي، والسادسة تاريخيًّا.

وكان الأخضر قد شارك في كأس العالم في خمس مناسبات سابقة، بدأت عام 1994، التي تظل أفضل مشاركات السعودية في المونديال، حيث وصل المنتخب السعودي لمراحل خروج المغلوب.

وجاءت مشاركات السعودية في كأس العالم في أربع نسخ متتالية على النحو التالي: 1994 و1998 و2002 و2006، وكان مونديال روسيا آخر المشاركات بعد فترة غياب شملت نسختين من المونديال، فضلًا عن النسخة المقبلة 2022.

موعد مباريات الأخضر في كأس العالم:

ومن المقرر أن يتقابل منتخب السعودية والأرجنتين في المباراة الافتتاحية يوم 22 نوفمبر ويضرب الأخضر موعدًا مع بولندا في 26 نوفمبر.

وفي ختام المجموعات، يلتقي الأخضر مع منتخب المكسيك في 30 من نوفمبر.