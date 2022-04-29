اختتمت مواجهات دور المجموعات الآسيوي، الخاص بمجموعات الغرب، يوم الأربعاء الماضي، بعد سلسلة من المباريات المُثيرة بين الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

موعد مباريات دور الـ 16:

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الستة عشر بين الثماني فرق التي حسمت بطاقة التأهل يومي الثالث والرابع من فبراير 2023، حيث يُعقد هذا الدور من مواجهة واحدة.

مواجهات آسيوية:

وسيشهد دور الـ 16 الخاص بمجموعات الغرب، أربع مواجهات نارية بين الفرق، حيث تبدأ بلقاء الهلال ضد نظيره شباب الأهلي الإماراتي، فيما يواجه نادي الشباب نسف قرشي الأوزبكي.

وسيقابل العنابي فولاد الإيراني، وستكون المواجهة الأخيرة في هذا الدور بين فريقي الدحيل القطري ضد نادي الريان.