اشتعلت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، منذ اليوم الأول، حيث شهدت نتائج تاريخية لـ الفرق المشاركة في المسابقة القارية.

ومن المقرر، أن يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022، أربع مواجهات قوية ومثيرة، ضمن منافسات اليوم الثاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات الآسيوي.

الريان يستهدف الشارقة:

وتقام مواجهتان عند الساعة الثامنة والربع مساء توقيت المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ ضربة البداية مع الريان والشارقة في ملعب الملك فهد.

وفي نفس التوقيت، يستضيف ملعب محمد بن فهد، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني، والسد القطري في الجولة الرابعة آسيويًا.

الهلال يبحث عن التأهل:

وعند الساعة الحادية عشرة والربع مساء، تقام مواجهة نادي الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، حيث يبحث الزعيم عن الفوز الرابع لحسم بطاقة التأهل.

وفي المقابل، يقابل نادي الفيصلي نظيره نسف قرشي الأوزبكي، حيث يبحث عن الفوز التاريخي الثالث في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، من أجل تأمين الصدارة.