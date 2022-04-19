ضمن مبادراته المجتمعية في شهر رمضان المبارك نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، حملة “إفطار صائم ” التي استهدفت ما يقارب من 200 أسرة من الفئات المحتاجة في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض.

توزيع وجبات إفطار متكاملة

وقال مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي إن الحملة نفذت بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ الأطعمة وذلك ضمن بنود الاتفاقية التي عقدها الفرع مع الجمعية في الفترة الماضية من العام في مجال العمل التطوعي.

وأوضح أن الحملة استمرت ثمانية أيام وتضمنت توزيع وجبات إفطار متكاملة على العمالة والأسر المستفيدة من الجمعية في مقر إقامتهم أو عند مرورهم بنقاط التوزيع المحددة مسبقاً.