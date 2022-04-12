تفاعل برنامج سكني مع شكوى مواطن بشأن عدم أهليته ضمن المستحقين لدعم البرنامج.

أسباب عدم الأهلية:

وقال سكني عبر تويتر: إنه يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي، كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق إن وجد لدراسة الحالة مره أخرى ولمعالجة نتيجة الاستحقاق في حال قبول الاعتراض.

دعم سكني:

يُذكر أن برنامج سكني أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، كما استفادت من البرنامج خلال شهر يناير 18,890 أسرة سكنت منازلها.

ويستهدف البرنامج استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.