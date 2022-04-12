اشتعلت منافسات دور المجموعات منذ الجولة الأولى بالبطولة، حيث قدمت الفرق كل ما لديها، وظهر العديد من المفاجآت في دوري أبطال آسيا.

واختتمت، بالأمس، منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث شهدت مزيداً من المفاجآت والنتائج القوية لـ الفرق المشاركة في البطولة.

موعد مباريات الخميس في دور المجموعات الآسيوي:

وتقام يوم الخميس 14 أبريل عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ثلاث مواجهات قوية في الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتبدأ الجولة الثالثة في دور المجموعات الآسيوي، بـ مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، فيما يواجه فولاد نظيره نادي آهال، ويتقابل الجزيرة ضد مومباي سيتي.

وتقام الثلاث مواجهات المتبقية في اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأتى المواجهة الأولى بين الغرافة ضد شباب الأهلي، فيما يتقابل الشباب والقوة الجوية العراقي، وتختتم منافسات اليوم الأول بـ لقاء التعاون ضد سباهان الإيراني.

موعد مباريات الجمعة في دور المجموعات الآسيوي:

ويشهد يوم الجمعة 15 أبريل، أربع مواجهات قوية ومثيرة، في الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مقسمين لـ مباراتين عند الساعة الثامنة والربع مساء، ومناسبتين عند الحادية عشر والربع.

وتأتى مواجهات الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة على النحو التالي: “الشارقة ضد الريان، والسد ضد الوحدات”، فيما يخوض مباريات الحادية عشر والربع كل من: “الهلال واستقلال دوشنبه، ونسف قرشي والفيصلي”.