أعلنت المديرية العامة لـ الجوازات عن مواعيد العمل بإداراتها والشعب في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

مواعيد عمل الجوازات:

وأكدت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها تتشرف بخدمة الجميع خلال شهر رمضان بالرياض في شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء ومن الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة صباحًا.

وفي إدارات المناطق والمحافظات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء، وفي الخرج تعمل شعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة صباحًا.

أما في منطقة مكة المكرمة، تعمل شعبة الجوازات بالتحلية مول وفي الصيرفي مول والردسي مول من الساعة الواحدة إلى الخامسة ومن الساعة الثانية مساء حتى الواحدة صباحًا.