اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، أمس، بعد أن شهدت العديد من النتائج المذهلة، ومن المقرر، أن تبدأ فعاليات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل .

وسيشهد اليوم الأول، من فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات الآسيوي، إقامة ست مباريات، فيما سيتم استضافة أربع مواجهات في اليوم التالي.

مباريات اليوم الأول في الجولة الثالثة:

وتقام اللقاءات في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ثلاث مواجهات قوية، حيث يستضيف ملعب الجوهرة مباراة فولاد ضد آهال، فيما يتقابل مومباي سيتي ضد الجزيرة الإماراتي، ويواجه الدحيل القطري نظيره نادي باختاكور الأوزبكي.

وعند الساعة الحادية عشر والربع مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية،تقام ثلاث مواجهات جديدة، الأولى بين فريقي سباهان والتعاون، والثانية بين الشباب ضد القوة الجوية، فيما يواجه شباب الأهلي فريق الغرافة القطري.

مواجهات اليوم الثاني في الجولة الثالثة:

ويشهد اليوم الثاني، أربع مواجهات مثيرة، بواقع مباراتين عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يقام مواجهتين في الساعة الحادية عشر والربع مساء، يوم 15 من أبريل.

وتأتى أول مواجهتين عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الأولى بين الريان القطري، والشارقة الإماراتي، و المباراة التالية بين فريقي الوحدات الإماراتي، والسد القطري.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مواجهة الهلال ضد نادي استقلال دوشنبه، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء، وفي نفس التوقيت تأتى مباراة الفيصلي ضد نسف قرشي الأوزبكي على ملعب الأمير محمد بن فهد.