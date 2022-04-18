وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مع مركز المبدعون السعوديون لصناعة المحتوى مساء أمس في فندق ريدسون المطار بالرياض، حيث وقع المذكرة خالد آل دغيم رئيس مجلس الإدارة في الجمعية والفنان عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لمركز المبدعون السعوديون لصناعة المحتوى.

مخرجات تخدم السياحة الوطنية :

و قال آل دغيم إن هذا التحالف الجديد راح يظهر بمخرجات تخدم السياحة الوطنية عبر إعلام متخصص ورؤية تواكب التحول السياحي في وطنا وفق رؤية ٢٠٣٠ وتعزز من مشاركة المجتمع المحلي في العمل السياحي والاستفادة منه وتدعم قطاع الأعمال لخلق فرص استثمارية تعظم المردود الاقتصادي.

شراكة نابعة من توجه القيادة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز المبدعون السعوديون الفنان عبدالله العامر إن الشراكة التي تمت مع جمعية الإعلام السياحي هي شراكة نابعة من توجه القيادة حفظها الله بالنهوض بالسياحة السعودية وتوفير الفرص الوظيفية بها لشباب وشابات الوطن وقد تضمنت هذه الاتفاقية تقديم أعمال فنية وإعلامية وبناء محتوى ومشاريع نوعية متخصصة لبناء إعلام يبرز الوجه التنموي للسياحة و المقومات السياحية في بلادنا.

صناعة محتوى يواكب رؤية المملكة

وسوف نسعى لصناعة محتوى يواكب رؤية المملكة وإيجاد برامج ومهرجانات وملتقيات تخدم مناطق المملكة وتطورها بما يتناسب مع نمط كل منطقة وكل محافظة .

وقد حضر الاتفاقية رجال أعمال وفنانين وإعلاميين و رواد التواصل الاجتماعي واختتم اللقاء بتكريم جمعية الإعلام السياحي لمجموعة فنادق راديسون بمناسبة افتتاح أحدث فنادقها التي تم مؤخراً بالرياض / راديسون المطار الفندق المصمم على شكل منتجع سياحي في قلب العاصمة الرياض، والذي يعتبر إضافة مميزة في قطاع الضيافة .