موجة غبار كثيف:

وأعلنت الأرصاد، أن الأقمار الصناعية كشفت تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن- القيصومة) وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضاف: “يتوقع- بمشيئة الله- أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة”.

اللهم إنا نسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ..

الفديو بحفر الباطن الان#غبار_الرياض pic.twitter.com/BNLQfxxPZM — يوسف 64🏆 (@yousf2222) April 9, 2022

الدفاع المدني يحذر:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس السبت، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية على منطقة الرياض، خاصة على الطرق السريعة.

وأوضحت المديرية أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا حول نشاط في الرياح السطحية تتسبب بانعدام الرؤية تستمر لعدة ساعات.

وأضافت “أن الحالة الجوية ستشمل عدة مدن ومحافظات منها، الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، ومرات”.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، جوف، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من تلك المناطق.

ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير.