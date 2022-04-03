أسدل موسم الرياض الستار على فعالياته في 31 مارس، بعد أن قدم تجربة ترفيهية ممتعة عاشها الزوار في 13 منطقة، تميزت بالإبهار والترفيه نالت إعجاب الجميع بزيارات تخطت 15 مليون زيارة طوال فترة فعالياته.

في #موسم_الرياض عشنا لحظات حلوة .. تجارب، مغامرات، تحديات، وفرحة مشتركة 😍

عشنا فوق الخيال .. والحين وصلنا للنهاية pic.twitter.com/w5yvFqDot2

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) April 1, 2022

الوعد الموسم الجاي:

وودعت الهيئة العامة للترفيه جمهورها بفيديو مصور تمثيلي مدته 5 دقائق تقريبًا نشرته على حسابها بموقع تويتر، استعرض أبرز الفعاليات التي تم تقديمها، خاتمة بالقول: “الوعد الموسم الجاي”.

وعلقت الهيئة على الفيديو التمثيلي بالقول: في موسم الرياض عشنا لحظات حلوة.. تجارب، مغامرات، تحديات، وفرحة مشتركة، عشنا فوق الخيال.. والحين وصلنا للنهاية.

نجاح كبير:

يُعد موسم الرياض الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة، ونجح منذ بدء فعالياته في أكتوبر الماضي، في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته المستقبلية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه التي تلبي رغبات جميع الزوار، من الأفراد والعائلات والأطفال.

وقدّم الموسم للعاصمة الرياض منطقة مستمرة الفعاليات، هي “بوليفارد رياض سيتي” التي تمثل أحد أبرز المعالم الجديدة للعاصمة، وإحدى أكثر مناطق موسم الرياض 2021 جذبًا للزوار، حيث تعد إحدى أهم ساحات الاحتفال الجماهيرية في الأحداث الضخمة، مثل: احتفالية يوم التأسيس، وأكبر حفلة تنكرية في المملكة.