تواصل “إدارة موسم جدة” استعداداتها لانطلاق فعاليات الموسم في نسخته الثانية مع بداية شهر مايو المقبل، التي تقام في 9 مناطق بجدة، تشهد 2800 فعالية متنوعة، روعي فيها تعدد الخيارات وتنوعها، وتلبيتها لمختلف الرغبات والأعمار، حيث تمثل منطقة “آرت بروميناد” أحد مواقع الموسم التسعة، التي ستستقبل زوار الموسم بالعديد من الفعاليات، كعروض الألعاب النارية، والعروض الحية وعروض الليزر والسيرك، إضافة إلى برج الاستكشاف الذي يصل طوله إلى 80 متراً، فيما تقع هذه المنطقة في واجهة جدة البحرية، وتضم مجموعة من المطاعم الموزعة في المنطقة الخاصة بالفعاليات، لتتيح للزائر فرصة التمتع بتجربة أشهى المأكولات العالمية.

مناطق ترفيهية:

وتشارك منطقة سيتي ووك في فعاليات موسم جدة 2022 بمناطق ترفيهية متنوعة ومتكاملة الخدمات، تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، كما تضم السيتي ووك مسارح وعروضاً حية، إضافة إلى قرية الأنمي؛ فيما تضم منطقة “جدة بير” كأكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر، أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب جميع الأعمار، و7 تجارب عالمية منوعة من ضمنها، إضافة إلى أول رولر كوستر .

وتعتبر قرية “جدة جنغل” في مدينة جدة أكبر غابة حيوانات في المملكة، وتحتوي على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150 عاما ً؛ كما ستكون تجربة سفاري حاضرة في “جنغل جدة “، كما ستشهد القرية خلال موسم جدة عدداً من الفعاليات، وسميت هذه القرية بأرض الأدغال لأنها تتميز بالطابع الأفريقي، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية، حيث تم تصميمها بألوان الأدغال الاستوائية، المستوحاة من البيئة الأفريقية.

يخوت:

ويعد مرسى نادي جدة لليخوت أول ميناء سياحي في المملكة، وهو أحد المواقع الرئيسة في الموسم التي ستحتضن العديد من الفعاليات والعروض المتنوعة، والتجارب والفعاليات المائية، ويُطل نادي جدة لليخوت كتحفة فنية على شاطئ البحر تعج بالنشاط والحركة، ويتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث يوفر العديد من الخيارات الفاخرة منها مطاعم ومقاهٍ، ومتاجر ومعارض متنوعة، وستقام فيه العديد من العروض والفعاليات الترفيهية .

سيرك حصري:

وينتظر زوار موسم جدة 2022 عروض سيرك دو سولي العالمية المشوقة، المصممة حصريا لموسم جدة، حيث حرصت إدارة الموسم على تقديم عرض سيرك خاص وحصري للموسم، تقدمه فرق عالمية متخصصة، حيث يتوقع أن تستقطب الفعالية العديد من الزوار وعشاق هذه العروض المشوقة؛ بينما تشارك جدة التاريخية المعروفة بـ”جدة البلد”، في موسم جدة 2022 بأربع مناطق رئيسة تتضمن عدداً من الفعاليات أبرزها مسرح وعروض مرئية، وفعاليات تاريخية.

جدة التاريخية:

وتتميز جدة التاريخية كأحد أبرز المعالم التاريخية في المملكة والمنطقة؛ بالفن المعماري الجميل، وتضم عدداً من المعالم والمباني التراثية، مثل آثار سور جدة، وحاراتها التاريخية مثل حارة المظلوم، حارة الشام، حارة اليمن، وحارة البحر، كما تحتضن عدداً من المساجد التاريخية، إضافة إلى الأسواق التاريخية؛ حيث أُدرجت منطقة جدة التاريخية في 21 يونيو عام 2014، ضمن مواقع التراث العالمي في اليونسكو كموقع تراثي تاريخي عالمي، وفي نفس العام أيضاً شهدت مهرجان جدة التاريخي، لتسليط الضوء على مكانتها التاريخية وتعريف الزوار بها، وبمعالمها الأثرية، كما شهدت جدة التاريخية العديد من المهرجانات والفعاليات والتي كان آخرها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

سوبر دوم:

وفي موسم جدة 22 ستكون منطقة “سوبر دوم” مقراً للعديد من الفعاليات المتنوعة، أبرزها الحفلات الغنائية، وبساط الريح، وفعالية K-Pop Festival ، وعدداً من الفعاليات العالمية الأخرى، التي يتوقع أن تستقطب العديد من أهالي وزوار جدة خلال الموسم؛ إلى جانب أن زوار جدة سيكونون في حديقة الأمير ماجد بجدة التي تعتبر أحد معالم مدينة جدة، على موعدِ مع العديد من العروض المشوقة والمناطق الترفيهية العالمية خلال موسم جدة 2022.

وستحتضن الحديقة الألعاب الطائرة، وفعاليات التسلق، كما ستشهد عروضاً فنية أسبوعية تجمع بين الثقافات العالمية، والفلكلور، إضافة إلى بازار عالمي أسبوعي يحتضن مزيجاً من الثقافات من دول مختلفة، كما تضم منطقة ألعاب ونافورة راقصة، وممر مشاة ومضماراً للدراجات، حيث تتميز حديقة الأمير ماجد بعناصرها الترفيهية المتعددة.