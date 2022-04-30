استعرضت حلقة اليوم من برنامج “الصدمة” ردة فعل عدد من المواطنين والمواطنات تجاه موظف سعودي يطلب من سيدة الخروج من محل تجاري لأنه عنصري.

الصدمة 4: موظف سعودي يطلب من سيدة الخروج من المكان لأنه عنصري.. وتدخلات سريعة للدفاع عنها #MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة

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— MBC1 (@mbc1) April 29, 2022

اطلعي برا!

وظهرت امرأة في المشهد التمثيلي وهي تؤدي دور زبونة داخل محل تجاري للملابس النسائية وأثناء استعراضها الملابس توجه لها شخص يقوم بدور موظف بالمحل وطلب منها الخروج والتوجه إلى محل آخر، قائلًا: “هذا المكان ما يناسبك اطلعي برا”؛ وذلك بسبب اعتراضه على شكلها.

تدخل الزبائن:

وكان عدد من الزبائن يتابعون الموقف وتدخل بعضهم للدفاع عن السيدة ووجهوا للموظف العديد من عبارات اللوم والاستنكار لما يقوم به مثل “ما دخلك بشكلها.. هذي خلقة ربنا.. حرام عليك”.

وحاولت فتاة شراء لها ما تحتاجه، فيما هددت فتاة أخرى الموظف بتقديم شكوى ضده إلى حقوق الإنسان.