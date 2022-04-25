يحين موعد أذان المغرب اليوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر رمضان 1443 هـ الموافق والخامس والعشرين من إبريل 2022 عند الساعة 06:44 في مكة المكرمة فيما يحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 06:49 مساء.

موعد أذان المغرب 24 رمضان

وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان مغرب اليوم الاثنين الرابع والعشرين من رمضان في الرياض سيكون بمشيئة الله عند الساعة 06:20 وفي بريدة عند الساعة 06:33.

أما في الدمام فسوف يكون عند الساعة 06:09 حيث سيكون أهالي الدمام أول من يفطر اليوم فيما سيكون أهالي تبوك آخرهم حيث يؤذن المغرب في تبوك عند الساعة 07:06 وفي سكاكا 06:53 وفي عرعر عند الساعة 06:51.

مواقيت الصلاة اليوم

أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى بحسب تقويم أم القرى فهو كما يلي: