يحين موعد أذان المغرب اليوم الثالث من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:37 مساء فيما يكون عند الساعة 06:39 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن بصلاة المغرب عند الساعة 06:11.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم الثالث من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 05:58 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب ثالث أيام رمضان عند الساعة 06:54 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي: