يحين موعد أذان المغرب اليوم الثالث من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:37 مساء فيما يكون عند الساعة 06:39 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن بصلاة المغرب عند الساعة 06:11.
موعد أذان المغرب اليوم
وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم الثالث من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 05:58 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب ثالث أيام رمضان عند الساعة 06:54 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم
فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:54
|06:11
|12:24
|03:49
|06:37
|08:37
|المدينة المنورة
|04:51
|06:10
|12:25
|03:53
|06:39
|08:39
|الرياض
|04:23
|05:42
|11:57
|03:25
|06:11
|08:11
|بريدة
|04:32
|05:52
|12:08
|03:38
|06:23
|08:23
|الدمام
|04:07
|05:27
|11:43
|03:13
|05:58
|07:58
|أبها
|04:47
|06:02
|12:13
|03:35
|06:25
|08:25
|تبوك
|04:58
|06:20
|12:37
|04:09
|06:54
|08:54
|حائل
|04:39
|06:00
|12:17
|03:47
|06:33
|08:33
|عرعر
|04:36
|06:01
|12:19
|03:53
|06:37
|08:37
|جازان
|04:48
|06:02
|12:13
|03:33
|06:24
|08:24
|نجران
|04:41
|05:55
|12:07
|03:27
|06:18
|08:18
|الباحة
|04:49
|06:05
|12:18
|03:41
|06:30
|08:30
|سكاكا
|04:41
|06:05
|12:23
|03:55
|06:40
|08:40
اترك تعليقاً