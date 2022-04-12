يحين موعد أذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:40 مساء فيما يكون عند الساعة 06:43 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن بصلاة المغرب عند الساعة 06:15.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم الحادي عشر من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:02 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب ثالث أيام رمضان عند الساعة 06:58 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي: