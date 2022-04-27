يحين موعد أذان المغرب اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:45 مساء فيما يكون عند الساعة 06:50 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:21.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم السادس والعشرين من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:10 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب اليوم السادس والعشرين من رمضان عند الساعة 07:07 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية اليوم السادس والعشرين من رمضان كما يلي: