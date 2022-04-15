يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الرابع عشر من رمضان 1443 هـ الموافق الخامس عشر من إبريل 2022 عند الساعة 06:41 في مكة المكرمة فيما يحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 06:44 مساء.
موعد أذان المغرب 14 رمضان
وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان مغرب اليوم الجمعة الثانية من رمضان في الرياض سيكون بمشيئة الله عند الساعة 06:16 وفي بريدة عند الساعة 06:28 .
أما في الدمام فسوف يكون عند الساعة 06:04 حيث سيكون أهالي الدمام أول من يفطر اليوم فيما سيكون أهالي تبوك آخرهم حيث يؤذن المغرب في تبوك عند الساعة 07:00 وفي سكاكا 06:47 وفي عرعر عند الساعة 06:45.
مواقيت الصلاة اليوم
أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى بحسب تقويم أم القرى فهو كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:43
|06:01
|12:21
|03:46
|06:41
|08:41
|المدينة المنورة
|04:39
|05:59
|12:22
|03:51
|06:44
|08:44
|الرياض
|04:11
|05:31
|11:54
|03:23
|06:16
|08:16
|بريدة
|04:19
|05:41
|12:05
|03:36
|06:28
|08:28
|الدمام
|03:54
|05:16
|11:40
|03:11
|06:04
|08:04
|أبها
|04:37
|05:53
|12:11
|03:30
|06:27
|08:27
|تبوك
|04:44
|06:08
|12:34
|04:08
|07:00
|09:00
|حائل
|04:25
|05:49
|12:14
|03:46
|06:38
|08:38
|عرعر
|04:21
|05:48
|12:17
|03:52
|06:45
|08:45
|جازان
|04:39
|05:54
|12:10
|03:27
|06:26
|08:26
|نجران
|04:31
|05:47
|12:04
|03:22
|06:20
|08:20
|الباحة
|04:39
|05:56
|12:15
|03:37
|06:33
|08:33
|سكاكا
|04:27
|05:52
|12:20
|03:55
|06:47
|08:47
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