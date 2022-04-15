يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الرابع عشر من رمضان 1443 هـ الموافق الخامس عشر من إبريل 2022 عند الساعة 06:41 في مكة المكرمة فيما يحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 06:44 مساء.

موعد أذان المغرب 14 رمضان

وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان مغرب اليوم الجمعة الثانية من رمضان في الرياض سيكون بمشيئة الله عند الساعة 06:16 وفي بريدة عند الساعة 06:28 .

أما في الدمام فسوف يكون عند الساعة 06:04 حيث سيكون أهالي الدمام أول من يفطر اليوم فيما سيكون أهالي تبوك آخرهم حيث يؤذن المغرب في تبوك عند الساعة 07:00 وفي سكاكا 06:47 وفي عرعر عند الساعة 06:45.

مواقيت الصلاة اليوم

أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى بحسب تقويم أم القرى فهو كما يلي: