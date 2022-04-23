يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت الثاني والعشرين من رمضان 1443 هـ الموافق الثالث والعشرين من إبريل 2022 عند الساعة 06:43 في مكة المكرمة فيما يحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 06:48 مساء.
موعد أذان المغرب 22 رمضان
وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان مغرب اليوم السبت في الرياض سيكون بمشيئة الله عند الساعة 06:20 وفي بريدة عند الساعة 06:32.
أما في الدمام فسوف يكون عند الساعة 06:08 حيث سيكون أهالي الدمام أول من يفطر اليوم فيما سيكون أهالي تبوك آخرهم حيث يؤذن المغرب في تبوك عند الساعة 07:08 وفي سكاكا 06:52 وفي عرعر عند الساعة 06:50.
مواقيت الصلاة اليوم
أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى بحسب تقويم أم القرى فهو كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:36
|05:55
|12:20
|03:42
|06:43
|08:43
|المدينة المنورة
|04:31
|05:52
|12:20
|03:48
|06:48
|08:48
|الرياض
|04:02
|05:24
|11:52
|03:20
|06:20
|08:20
|بريدة
|04:10
|05:33
|12:03
|03:34
|06:32
|08:32
|الدمام
|03:45
|05:08
|11:38
|03:10
|06:08
|08:08
|أبها
|04:30
|05:48
|12:09
|03:26
|06:29
|08:29
|تبوك
|04:35
|06:00
|12:33
|04:06
|07:04
|09:04
|حائل
|04:16
|05:41
|12:12
|03:45
|06:43
|08:43
|عرعر
|04:11
|05:39
|12:15
|03:52
|06:50
|08:50
|جازان
|04:32
|05:49
|12:09
|03:23
|06:28
|08:28
|نجران
|04:25
|05:41
|12:02
|03:18
|06:22
|08:22
|الباحة
|04:31
|05:50
|12:13
|03:33
|06:35
|08:35
|سكاكا
|04:16
|05:44
|12:18
|03:54
|06:52
|08:52
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