أعلن المركز الوطني للفعاليات، إطلاق “موسم جدة 2022” في نسخته الثانية بداية شهر مايو المقبل على أن يستمر حتى شهر يونيو.

وأوضح المركز أنه سيعلن خلال مؤتمر صحفي ينعقد يوم السبت المقبل الموافق 9 أبريل 2022، تفاصيل أرقام ومناطق فعاليات الموسم.

موسم جدة بهوية جديدة

ويأتي إطلاق موسم جدة لهذا العام بهوية جديدة، ورؤية تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها، وتوفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.

تحقيق مستهدفات رؤية 2030

ويسعى المركز الوطني للفعاليات إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية والاقتصادية، من خلال تطوير قطاع الفعاليات في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.