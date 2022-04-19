كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صدور نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

مدة دراسة الاعتراضات

ونشر حساب العناية بالعملاء على تويتر أبرز الأسئلة التي تلقاها خلال أسبوع من المستفيدين والتي من أبرزها سؤال : ما هي المدة المحددة لدراسة الاعتراضات المقدمة من مستفيدي الضمان؟ ورد عليه بالقول إن دراسة الاعتراضات تتم خلال 60 يومًا.

موعد صدور الأهلية

ولفت إلى أنه عندما تنتهي اللجنة من دراسة الاعتراض، فإن نتيجة الدراسة ستظهر للمستفيد مباشرة، وعندما تكون النتيجة “مقبول نهائي” فسيتم إدراج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها بشكل شهري، ويعقب ذلك مباشرة صرف المعاش.

الصرف بأثر رجعي

وحول سؤال هل يدفع المعاش بأثر رجعي بعد قبول الاعتراض من قبل لجنة التظلمات؟ ردت العناية بالعملاء بالقول إنه عندما ندرس اعتراض المستفيد وتكون النتيجة “مقبول نهائي” يعوض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له اعتبارًا من الدفعة محل الاعتراض المقبول۔

آلية إضافة تابع جديد

ولفت إلى أنه يمكن للمستفيد التعديل بإضافة تابع على المنصة من خلال التعديل على بيانات الملف الموحد من قبل المستفيد.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

ويستهدف الضمان الاجتماعي المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.