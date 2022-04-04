تترقب الجماهير موعد قرعة الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال إفريقيا، فضلًا عن قرعة دور الثمانية من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المجموعات.

قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022

وأسفرت الجولة النهائية عن اكتمال الفرق المتأهلة لـ الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد استمرار المنافسة على المقعد الأخير والثاني في المجموعة الأولى بين الأهلي والهلال السوداني حتى اللحظات الأخيرة.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعد الأخير في دور الثمانية، بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف سجله حسين الشحات من تمريرة سحرية لـ أحمد عبد القادر، في مواجهة المرمي ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم غد الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية “القاهرة”.

الفرق المتأهلة لـ ربع النهائي

وقطع بطاقة التأهل لـ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثماني فرق من أصل 16 شاركوا في دور المجموعات.

وجاءت الفرق الثمانية على النحو التالي: “صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء المغربي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، وفاق سطيف الجزائري، شباب بلوزداد، وبترو أتلتيكو الأنجولي”.