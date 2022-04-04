يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراة قوية ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس الملك:

وكان الاتحاد قد وصل لـ الدور نصف النهائي بعد الفوز على الفتح بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ 16، وتخطي التعاون بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس الملك.

فيما تأهل الفيحاء لهذا الدور بعد أن كبد أبها هزيمة ثقيلة في دور الثمانية برباعية نظيفة، وهزم الباطن في ربع النهائي بثنائية مقابل هدف.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

يلتقي نادي الاتحاد الأول لكرة القدم بنظيره الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

ويأمل نادي الاتحاد في الفوز على الفيحاء من أجل تحقيق الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة منذ صعود الثاني لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.