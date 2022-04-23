يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره نادي الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

بطاقة التأهل في يد الشباب:

وحسم الشباب بطاقة صعوده إلى دور الـ 16، بعد الفوز بسداسية نظيفة على نادي مومباي سيتي، لينضم إلى الهلال، وينتظر مصير كل من فريقي التعاون والفيصلي.

وينتظر الفيصلي والتعاون، فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى دور الـ 16، بصحبة الشباب، والهلال، لتكون جميع الفريق السعودية، تأهلت لمرحلة خروج المغلوب.

الشباب ضد الجزيرة الإماراتي:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الشباب ضد نادي الجزيرة الإماراتي، في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل.

وسوف تنطلق مباراة الشباب ضد نادي الجزيرة الإماراتي، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.