يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

سيتي يبحث عن الصعود لنصف النهائي:

وحقق سيتي الفوز بهدف وحيد على أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور ربع النهائي، حيث أقيمت المباراة على ملعب “الاتحاد” بـ مانشستر.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب كيفين دي بروين في الدقيقة لـ 70 في الشوط الثاني، مما وضع مانشستر ستي في المقدمة ضد أتلتيكو.

ويطمح نادي مانشستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أتلتيكو مدريد، حيث يواجه شبح إقامة المباراة على ملعب الخصم.

ويتسلح الفريق الإنجليزي بالهدف الذي سجله في مباراة الذهاب، حيث يضمن له الأفضلية في لقاء الإياب، من أجل محاولة العبور لـ المرحلة القادمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد:

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل ، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن مباراة الروخي بلانكوس ضد نظيره الإنجليزي ملعب “ميتروبوليتانو”، معقل الفريق الكروي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.