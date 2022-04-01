سيتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بـ بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر مع منتخبات “الأرجنتين والمكسيك وبولندا”.

توقيت مباريات المنتخب السعودي:

المباراة الأولى لـ الأخضر في كأس العالم ستكون أمام منتخب “الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر”.

المباراة الثانية بين منتخبي “السعودية وبولندا” على ملعب الجنوب يوم 26 نوفمبر.

المباراة الثالثة ضد منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر على ملعب 974.

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.